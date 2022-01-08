Австрія закликала Казахстан забезпечити свободу зібрань

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликає всі сторони в Казахстані стримуватися від подальшого насильства. Також він закликав Казахстан забезпечити ненасильницькі мирні зібрання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер Шалленберга.

"Я закликаю всі сторони в Казахстані діяти стримано і утримуватися від подальшого насильства. Право на мирні зібрання має завжди поважатися", - заявив глава МЗС Австрії.

Він додав, що демонстрації "повинні залишатися ненасильницькими".

Нагадаємо, що на всій території Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану через масові протести.