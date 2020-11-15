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Австрія планує провести масове тестування населення на коронавірус до Різдва

Відень, Неділя 15 листопада 2020 15:48
Австрія планує провести масове тестування населення на коронавірус до Різдва
Фото: Себастіан Курц (flickr com)
Автор: Анастасия Рокитна

Уряд Австрії хоче провести масове тестування населення на коронавірус до Різдва. Країна хоче це зробити за прикладом Словаччини.

Про це канцлер Австрії Себастіан Курц розповів у неділю в ефірі ORF.

Він хотів би протестувати "якомога більше австрійців" ближче до кінця локдауна, який запроваджується з вівторка та має діяти до 6 грудня. Тестування повинне відбутися за прикладом Словаччини, зазначив Курц.

"Ми підтримуємо тісний контакт зі Словаччиною, яка стала першою країною в Європі, що провела тестування населення. Це спрацювало неймовірно добре", - сказав Курц

Австрійський уряд хоче зробити Різдво максимально безпечним за допомогою масових тестів.

Нагадаємо, Австрія вводить локдаун. Виходити з дому можна один раз на день.

Зазначимо, масове тестування на коронавірус словацького населення розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У Словаччині проживає близько 5,5 мільйона громадян. Виявили 1% захворівших.

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