Австрия планирует провести массовое тестирование населения на коронавирус до Рождества

Фото: Себастиан Курц (flickr com)

Правительство Австрии хочет провести массовое тестирование населения на коронавирус до Рождества. Страна хочет это сделать по примеру Словакии.

Об этом канцлер Австрии Себастиан Курц рассказал в воскресенье в эфире ORF.

Он хотел бы протестировать "как можно больше австрийцев" ближе к концу локдауна, который вводится со вторника и должен действовать до 6 декабря. Тестирование должно состояться по примеру Словакии, отметил Курц.

"Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая стала первой страной в Европе, которая провела тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", - сказал Курц.

Австрийское правительство хочет сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов.

Напомним, Австрия вводит локдаун. Выходить из дома можно один раз в день.

Отметим, что массовое тестирование на коронавирус словацкого населения началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В Словакии проживает около 5,5 миллиона граждан. Выявили 1% заболевших.