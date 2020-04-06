Австрія першою у ЄС представила план пом'якшення карантину

Влада Австрії представили план поступового ослаблення карантину, введеного в країні для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, виступ політика розміщено у нього в Twitter.

Зазначено, що з наступного тижня планується відкрити деякі торгові точки.

"Наша мета полягає в тому, щоб з 14 квітня маленькі магазини площею до 400 кв. м змогли знову відкритися, зрозуміло, при дотриманні суворих заходів безпеки. Це стосується носіння масок і дезінфекції, а також допуску обмеженого числа покупців", - зазначив канцлер.

За його словами, також запрацюють садові ринки і магазини товарів для дому та ремонту. Курц допускає, що ще більше компаній можуть відновити роботу 1 травня. Йдеться про всі магазини і торгові центри, а також перукарні. Однак, як уточнив політик, там теж доведеться дотримуватися запобіжних заходів.

Крім того, до середини травня планується поступово відкривати ресторани і готелі, але рішення про ці заходи буде прийнято тільки в кінці квітня, зазначив Курц.

При цьому онлайн-навчання у школах продовжиться принаймні до середини травня, а заборони на масові заходи будуть діяти до кінця червня.

Канцлер також підкреслив, що пом'якшення карантину можливе тільки за умови, якщо громадяни продовжать дотримуватися соціальної дистанції і запобіжних заходів.

"Є чотири причини залишати будинки: по-перше, для походу на роботу, по-друге, для походу за покупками, по-третє, на допомогу іншим людям, по-четверте, для прогулянки на свіжому повітрі або занять спортом. Чим ретельніше ми дотримуватимемося цих правил, тим швидше ми зможемо скасувати обмеження", - додав він.

Канцлер заявив, що Австрія може дозволити собі пом'якшити режим карантину, оскільки вона ефективніше інших відреагувала на поширення захворювання.

"Ми продемонстрували швидку реакцію, і це дало нам змогу уникнути гіршого сценарію. Це дає нам можливість вийти з цієї ситуації швидше", - сказав Курц.

Надзвичайні заходи з боротьби з коронавірусом набрали у країні сили 16 березня.

Нагадаємо, уряд в Австрії планує використовувати дані місця розташування смартфонів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, влада в Австрії заявила, що проведе репрезентативне тестування 2 тис. людей, щоб зрозуміти, наскільки коронавірус поширився у країні.