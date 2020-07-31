Австрія скасувала заборону на авіасполучення з 18 країнами, включаючи Україну

Уряд Австрії прийняв рішення відновити міжнародне авіасполучення з 18 країнами. У цей список також потрапила Україна.

Про це повідомляє Vienna.

Так, з 1 серпня авіакомпанія Lufthansa почне здійснювати авіаперельоти в Україну, Єгипет, Албанію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Косово, Чорногорії, Північну Македонію, Румунію, Сербію, а також Великобританію і Швецію.

Відзначимо, що при в'їзді в Австрію українцям необхідно мати при собі негативний результат тесту на COVID-19 або здати його після в'їзду протягом 48 годин.

Нагадаємо, влада Австрії з 24 липня повторно ввели обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях.