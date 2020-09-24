ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Австрія відкриє лижні курорти, але з обмеженнями

Автор: Андрій Козловський

Уряд Австрії оголосив про наміри відкрити сезон гірськолижного відпочинку. Однак курорти працюватимуть з урахуванням коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр туризму Австрії Елізабет Кестінгер заявила, що на закритих підйомниках від туристів вимагатимуть захисні маски, а пасажири повинні будуть знаходитися на відстані метра один від одного.

"Апре-скі (дослівно з французької "після лиж", вечірки для лижників - ред.), як ми знаємо його з колишніх часів, більше не буде", - додала Кестінгер.

Популярні новини

За її словами, танці та спів в тісноті маленьких барів або барів під парасольками - це потенційне джерело інфекції.

Зазначимо, зимові види спорту є серйозним бізнесом в Австрії, де туризм прямо або побічно становить близько 15% економічного виробництва.

Нагадаємо, канцлер Австрія Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні.

Також Курц заявив, що Австрія переживає початок другої хвилі коронавірусних інфекцій.

Крім того, РБК-Україна писало, що з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Австрія