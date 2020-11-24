ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні

Автор: Игорь Литвиненко

Австрія планує на початку січня почати процес вакцинації проти коронавірусу. Підготовка стратегії і логістики вакцинації вже завершені.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, передає The Local.

Згідно з планом вакцинації Євросоюзу, в Австрії буде доступно 24 мільйони доз вакцини.

"У січні у нас буде кілька сотень тисяч доз. Відповідна логістика знаходиться у стадії підготовки. Твердження (вакцини - ред.) на ринку визначає фактичний старт", - сказав Аншобер.

Популярні новини

За його словами, в січні будуть проведені сотні тисяч вакцинацій, "якщо не станеться щось неймовірне".

Водночас канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що в середу, 25 листопада, буде представлений детальний план вакцинації в країні, який "поверне Австрію на шлях повернення до нормального життя".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для подолання епідемії COVID-19 необхідно провести вакцинацію більш ніж 70% населення.

Також повідомлялося, що експерти прогнозують, що тривалість ефекту вакцини буде щонайменш рік.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АвстріяВакцинаКоронавірус