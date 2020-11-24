Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні

Австрія планує на початку січня почати процес вакцинації проти коронавірусу. Підготовка стратегії і логістики вакцинації вже завершені.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, передає The Local.

Згідно з планом вакцинації Євросоюзу, в Австрії буде доступно 24 мільйони доз вакцини.

"У січні у нас буде кілька сотень тисяч доз. Відповідна логістика знаходиться у стадії підготовки. Твердження (вакцини - ред.) на ринку визначає фактичний старт", - сказав Аншобер.

За його словами, в січні будуть проведені сотні тисяч вакцинацій, "якщо не станеться щось неймовірне".

Водночас канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що в середу, 25 листопада, буде представлений детальний план вакцинації в країні, який "поверне Австрію на шлях повернення до нормального життя".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для подолання епідемії COVID-19 необхідно провести вакцинацію більш ніж 70% населення.

Також повідомлялося, що експерти прогнозують, що тривалість ефекту вакцини буде щонайменш рік.