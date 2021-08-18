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Австрія змінює правила в'їзду для вакцинованих: що треба знати

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Австрія, Середа 18 серпня 2021 14:58
Австрія змінює правила в'їзду для вакцинованих: що треба знати Фото: Австрія змінює правила в'їзду для вакцинованих (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Австрії вніс зміни до правил в'їзду вакцинованих туристів. Тепер мандрівникам, яки щеплені лише першою дозою вакцини, доведеться здавати ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Мова йде про щеплення тими вакцинами, які потребують введення двох доз. Тобто виняток становить імунізація препаратом Johnson & Johnson.

Якщо ж людина отримала перше щеплення від коронавірусу, їй необхідно прі в'їзді пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або тест на антиген.

Зазначено, що до цього часу в’їзд в Австрію дозволявся на 22-й день після введення першої дози.

Крім цього, особам, які мають свідоцтво про щеплення або негативний тест на коронавірус чи доказ перенесеної хвороби більше не потрібно реєструватися на урядовому порталі.

Такі нововведення в Австрії пояснюють стрімким зростанням заражень на COVID останніми днями.

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