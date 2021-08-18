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Австрия меняет правила въезда для вакцинированных: что нужно знать

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Австрия, Среда 18 августа 2021 14:58
Австрия меняет правила въезда для вакцинированных: что нужно знать Фото: Австрия меняет правила въезда для вакцинированных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Австрии внесло изменения в правила въезда вакцинированных туристов. Теперь путешественникам, которые привиты лишь первой дозой вакцины, придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Речь идет о прививках теми вакцинами, которые требуют введения двух доз. То есть исключение составляет иммунизация препаратом Johnson & Johnson.

Если же человек получил первую прививку от коронавируса, ему необходимо при въезде предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антиген.

Указано, что до этого времени въезд в Австрию разрешался на 22-й день после введения первой дозы.

Кроме этого, лицам, имеющим свидетельство о прививках или отрицательный тест на коронавирус, или доказательство перенесенной болезни больше не нужно регистрироваться на правительственном портале.

Такие нововведения в Австрии объясняют стремительным ростом заражений на COVID в последние дни.

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