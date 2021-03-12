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Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманню вакцин у рамках COVAX

Автор: Юлія Струк

Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманню вакцин у рамках COVAX. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом республіки Александром Ван дер Белленом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах", - вказано у повідомленні.

Зеленський підкреслив важливість солідарного розподілу сертифікованих вакцин.

"Александр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX", - інформують в ОП.

Український лідер своєю чергою зазначив, що чим швидше наша країна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україну в рамках глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється у Південній Кореї. До кінця другого кварталу цього року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.

Як писало РБК-Україна, в організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну в рамках механізму COVAX.

Відзначимо, що в рамках глобального механізму COVAX наша країна повинна отримати ще 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Ця партія буде безкоштовною для України.

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Новини України Володимир ЗеленськийАвстріяВакцинаКоронавірус
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