Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманню вакцин у рамках COVAX. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом республіки Александром Ван дер Белленом.

Український лідер своєю чергою зазначив, що чим швидше наша країна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення.

"Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україну в рамках глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється у Південній Кореї. До кінця другого кварталу цього року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.

Як писало РБК-Україна, в організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну в рамках механізму COVAX.

Відзначимо, що в рамках глобального механізму COVAX наша країна повинна отримати ще 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Ця партія буде безкоштовною для України.