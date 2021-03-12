Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX . Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным президентом республики Александром Ван дер Белленом.

Украинский лидер в свою очередь отметил, что чем быстрее наша страна будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки.

"Основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан. Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах", - указано в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.

Как писало РБК-Украина, в организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину в рамках механизма COVAX.

Отметим, что в рамках глобального механизма COVAX наша страна должна получить еще 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Эта партия будет бесплатной для Украины.