Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманню вакцин у рамках COVAX. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом республіки Александром Ван дер Белленом.

"Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах", - вказано у повідомленні. Зеленський підкреслив важливість солідарного розподілу сертифікованих вакцин. "Александр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX", - інформують в ОП. Український лідер своєю чергою зазначив, що чим швидше наша країна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення.