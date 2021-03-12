Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX

"Основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан. Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах", - указано в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность солидарного распределения сертифицированных вакцин.

"Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX", - информируют в ОП.

Украинский лидер в свою очередь отметил, что чем быстрее наша страна будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить прививки.