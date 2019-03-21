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Австрія і Німеччина заявили про викриття всесвітньої допінгової мережі

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 04:43
Австрія і Німеччина заявили про викриття всесвітньої допінгової мережі
Ілюстративне фото (GettyImage)

Поки відомо про 21 спортсмена з 8 європейських країн, які представляють 5 видів спорту

Німецькі та австрійські слідчі розкрили всесвітню допинговую мережу, на даний момент слідству відомо про пов'язаних з нею щонайменше 21 спортсмена з 8 європейських країн, які представляють 5 видів спорту. Про це повідомив генеральний прокурор Мюнхена Кай Гребер, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами генпрокурора, слідчі вийшли на мережу в результаті операції Aderlass ("Удар").

Після допиту головного підозрюваного, доктора з Ерфурта Марка С., у слідчих органів з'явилися дані щодо 21 спортсмена, але повний масштаб діяльності мережі поки неясний.

Гребер розповів про "тризначному числі випадків забору крові", які проводилися з 2011 року по лютий 2019 року по всьому світу і про "колосальної" доказової бази, а також що головний підозрюваний Марк С. зробив "об'ємні" заяви.

Наголошується, що три з п'яти видів спорту - це бігові лижі, велоспорт і тріатлон. Два інших зимових види спорту Гребер не став називати "в інтересах слідства".

Прокурор також повідомив, що дві людини з злочинної мережі літали на зимову Олімпіаду 2018 року в Пхенчхані, щоб забезпечити там спортсменів їх збагаченої кров'ю.

Гребер відмовився відповісти на питання, чи є серед підозрюваних німецькі атлети.

Також повідомляється, що в ході операції Aderlass були затримані 9 спортсменів, включаючи австрійського лижника Йоханнеса Дюрра, і в тому числі з Естонії та Казахстану.

За даними прокурора, спортсмени платили докторові Марку С. за його послуги від 4 тис. до 12 тис. євро за спортивний сезон, сумарно до 100 тисяч євро щорічно. Підозрюваному за кожен випадок загрожує від 1 до 10 років в'язниці.

У той же час у слідчих поки немає достатніх доказів, що спортивні федерації "систематично підтримували застосування допінгу".

Нагадаємо, в лютому повідомлялося про затримання в австрійській комуні Зефельд-ін-Тіроль і в Німеччині дев'яти осіб в рамках справи про вживання та розповсюдження допінгу.

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