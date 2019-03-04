Німеччина має намір позбавляти свого громадянства бойовиків ІДІЛ

Фото: бойовики ІДІЛ (YouTube screenshot)

У Сирії та Іраку до бойовиків ІДІЛ приєдналися близько тисячі німецьких громадян

У Німеччині уряд домовився про позбавлення у майбутньому громадянства німецьких бойовиків, які воюють на боці терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомили поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією джерел, глава МВС Хорст Зеєгофер і міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлей домовилися, що джихадистів позбавлятимуть німецького громадянства на підставі трьох умов: особа мє бути повнолітньою і мати друге громадянство і може позбутися німецького громадянства тільки в тому разі, якщо візьме участь у боях на боці ІДІЛ. Ті, хто вже відбуває за це покарання, під останню норму не підпадають, тому німецькі паспорти не втратять.

Ззаначається, що, за даними на 2018 рік, загалом до Сирії та Іраку, щоб приєднатися до ІДІЛ, виїхали близько тисячі громадян Німеччини: третина з них повернулася у ФРН, близько 150 загинули, решта потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Німеччини головною умовою для повернення бойовиків ІДІЛ у ФРН назвало надання їм доступe до консульської підтримки з боку німецьких дипломатів.