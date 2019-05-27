В Австрії на виборах до Європарламенту лідирує партія Курця, в Італії - глави МВС

В Австрії на виборах до Європарламенту перемагає консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца, в Італії - правопопулістська "Ліга" голови МВС Маттео Сальвіні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзит-полів Австрійського агентства друку і телекомпанії RAI.

АНП набирає 35,4% голосів, друге місце посідає Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) - 23,5%, третє - права Австрійська партія свободи (АПС) - 17,3%.

Також у Європарламенті від Австрії будуть депутати від партії "Зелені" - 13,6% і "Нова Австрія - Ліберальний форум" (NEOS) - 8,4%.

В Італії партія "Ліга" під керівництвом глави МВС Маттео Сальвіні набирає близько 27-31% голосів, за нею йде опозиційна лівоцентристська Демократична партія, яка може набрати 21-25%, лівопопулісти "5 зірок", які входять у правлячу коаліцію з "Лігою" - 19-23% голосів.

Також місця в Європарламенті від Італії можуть отримати партії екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія" і націонал-консервативна "Брати Італії".

Нагадаємо, на виборах до Європарламенту в Польщі, Болгарії та Угорщині лідирують правлячі партії Ярослава Качинського ЗіС, "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" і ФІДЕС угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.