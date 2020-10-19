В Австрії знову посилюють карантин

Уряд Австрії знову вводить нові карантинні обмеження через прискорення темпів поширення коронавірусу в країні. Вони наберуть чинності 23 жовтня і триватимуть щонайменше чотири тижні.

Про це повідомляє Kurier.

Так, в Австрії збори в закритих приміщеннях будуть обмежуватися групами до шести осіб, а на відкритому повітрі будуть дозволені групи до 12 осіб.

При цьому для церков зробили виняток. Меси зможуть відвідувати більше ніж шість осіб, але за умови дотримання санітарних вимог, таких соціальне дистанціювання і наявність масок.

Події з великим скупченням людей можуть проводитися тільки в певних місцях. Про них необхідно буде заздалегідь повідомляти органам охорони здоров'я. Такі заходи обмежені на рівні 250 осіб.

Маски обов'язкові для всіх заходів в приміщенні і на відкритому повітрі

Для реагування на місцеві спалахи федеральні землі зможуть вводити регіональні обмеження, включаючи комендантську годину.

Нагадаємо, у глави МЗС Австрії Олександра Шалленберга підтвердили коронавірус.

Крім того, в Австрії ввели масочний режим в магазинах і школах.