В Австрії через коронавірус скасували Віденський бал, другий рік поспіль

В Австрії через пандемію коронавірусу скасували проведення знаменитого Віденського балу. Це вже другий рік, коли його скасовують через COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Віденського балу.

"Ми зробили все можливе, щоб бал в опері відбувся. Але зараз умови несприятливі", - заявив директор Віденської державної опери Богдан Рошич.

За його словами, на таке рішення вплинуло, зокрема, виникнення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

"Тепер разом з нашим комітетом будемо працювати над ідеями для Віденського балу 2023 року", - додав Рошич.