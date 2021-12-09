В Австрии из-за коронавируса отменили Венский бал, второй год подряд
Фото: в Австрии из-за коронавируса отменили Венский бал - второй год подряд (twitter.com/sn_aktuell)
В Австрии из-за пандемии коронавируса отменили проведение знаменитого Венского бала. Это уже второй год, когда его отменяют из-за COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Венского бала.
"Мы сделали все возможное, чтобы бал в опере состоялся. Но сейчас условия неблагоприятные", - заявил директор Венской государственной оперы Богдан Рошич.
По его словам, на такое решение повлияло, в частности, возникновение нового штамма коронавируса "Омикрон".
"Теперь вместе с нашим комитетом будем работать над идеями для Венского бала 2023 года", - добавил Рошич.
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