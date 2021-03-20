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Австралію накрила повінь. Затопило дороги, вода дістає до вікон будинків

Автор: Анастасія Рокитна

Східне узбережжя Австралії залило сильними дощами. У штаті Новий Південний Уельс затопило дороги, вода дістає до вікон будинків, а річки переливаються.

Про це повідомляє Reuters.

У цьому штаті проживає близько третини 25-мільйонного населення Австралії. Там зараз спостерігаються березневі рекорди дощів, які триватимуть до кінця вихідних.

"Справа не лише в загальній кількості опадів, але і в тому, як швидко і інтенсивно випали ці дощі. Отож сьогодні ми просто наполегливо закликаємо громаду, що саме сьогодні потрібно здійснити таку потужну захисну дію, залишаючись вдома та зберігаючи безпеку", - сказала Агата Імєльська, старший кліматолог Бюро метеорології.

Бюро метеорології попередило, що рясні опади можуть призвести до небезпечних для життя спалахів під час пошкоджуючих вітрів до 70 кілометрів на годину (43 милі на годину) з поривами, що перевищують 90 кілометрів на годину.

Нагадаємо, минулого року була така ж сама ситуація в Австралії, людей евакуйовували через повені.

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Новини України повіньАвстралия
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