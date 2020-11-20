Австралійських військових звинувачують у вбивстві 39 місцевих жителів в Афганістані

Фото: Афганістан (wikimedia.org)

Австралійських військових підозрюють у вбивстві 39 місцевих жителів в Афганістані в ході військових навчань спецназівців для бойових дій. Звинувачення планують пред'явити 19 австралійським військовим.

Про це йдеться в розслідуванні Сил оборони Австралії, пише Reuters.

Повідомляється, що після запиту генерального інспектора Сил оборони Австралії вдалося "виявити достовірну інформацію для підтвердження 23 випадків незаконного вбивства 39 осіб 25 представниками особового складу австралійських спецпідрозділів, переважно зі Спеціальної повітряної служби (SAS)".

Наголошується, що деякі з цих військових досі служать у Збройних силах Австралії.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про виведення частини контингенту своїх військ в Іраку і Афганістані. За словами Пана Міллера, в Іраку і Афганістані залишаться до 2,5 тисячі військових.