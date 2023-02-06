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Австралийские инструкторы начали подготовку украинских военных в Британии (видео)

Фото: австралийские инструкторы начали подготовку украинских военных в Британии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские новобранцы начали военную подготовку под руководством контингента операции "Куду" австралийских Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"Первый контингент операции "Куду" австралийских Силы обороны начал обучение украинских новобранцев Вооруженных сил Украины в Великобритании в рамках международной миссии обучения базовой общевойсковой подготовке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция и Австралия договорились о производстве и поставках 155-мм снарядов Украине для поддержки в войне против России.

Также мы писали, что Австралия присоединилась к списку стран, которые будут помогать создать спецтрибунал для России по поводу преступлений против Украины.

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