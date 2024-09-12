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В Австралии военных лишат медалей за вероятные военные преступления в Афганистане

Четверг 12 сентября 2024 07:03
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В Австралии военных лишат медалей за вероятные военные преступления в Афганистане Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Австралия отменит военные награды небольшого количества солдат, служивших на командных должностях во время развертывания в Афганистане. Это последнее последствие отчета 2020 года о предполагаемых военных преступлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Заместитель премьер-министра Ричард Марлес объявил об этом решении в своей речи в парламенте в четверг, назвав выводы отчета генерал-майора Пола Бреретона "вопросом национального позора".

В то же время Марлес, также министр обороны, сказал, что отчет также является "демонстрацией австралийскому народу и миру, что Австралия является страной, которая считает себя ответственной".

Официальный представитель правительства в комментарии агентству сказал, что наград будут лишены примерно 10 австралийских солдат.

Хотя в отчете не была обнаружена «достоверная информация» о том, что солдаты в командовании знали о предполагаемых военных преступлениях, Бреретон сказал, что они несли "моральную командную ответственность и подотчетность за то, что произошло под их командованием и контролем".

Напомним, на днях республиканцы в Палате представителей обвинили администрацию президента США Джо Байдена во лжи американцам по выводу войск США из Афганистана в 2021 году. Также администрацию обвинили в том, что она пожертвовала безопасностью американских солдат при выводе войск.

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