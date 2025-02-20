Австралия заявила, что война с агрессором должна завершиться на условиях Украины

"Война в Украине должна быть решена на условиях Украины, потому что агрессором здесь является Россия, и мы видим, что на карту поставлена целостность основанного на правилах порядка, глобального, основанного на правилах порядка", - заявил Марлес.

Он заявил, что конфликт привел к огромным человеческим жертвам, но мир невозможен любых условиях. Марлес отметил, то приветствует попытки положить конец войне.

"Но это не может быть сделано любых условиях. Это должно быть сделано на условиях Украины, и мы продолжим поддерживать Украину в этом", - сказал министр.

Австралия является важным союзником США в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где обе страны выразили обеспокоенность наращиванием военной мощи Китая.

Президент США Дональд Трамп 19 февраля осудил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором", и предупредил, что Зеленскому необходимо действовать быстро, чтобы обеспечить мир, иначе он рискует потерять свою страну.

Нападки произошли на следующий день после того, как Трамп заявил, что Украина несет ответственность за вторжение России в 2022 году, усилили обеспокоенность среди союзников США в Европе, что подход Трампа к прекращению российско-украинского конфликта может принести пользу Москве.

Путин - диктатор-убийца

Консервативная оппозиция Австралии также раскритиковала позицию Трампа по Украине.

"Я думаю, что президент Трамп ошибается. Мысль о том, что президент Зеленский или украинский народ начали эту войну или каким-то образом несут ответственность за войну, просто неверна ", - заявил Питер Даттон, лидер Либеральной оппозиционной партии, занимавший пост министра обороны, когда началась война.

По его словам, Австралия должна стоять твердо и гордо вместе с народом Украины. "Это демократия, и это борьба за цивилизацию. Владимир Путин - диктатор-убийца, и мы не должны уступать ему ни дюйма", - сказал он.

Напомним, Австралия помогает Украине с февраля 2022 года и выделила порядка 1 долларов на поддержку Украины в ее войне с Россией