Австралия ввела запрет использования TikTok для госслужащих

В Австралии удалят TikTok со всех устройств, которые принадлежат федеральному правительству, по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что правительство Китая может использовать базирующуюся в Пекине компанию для сбора данных пользователей, подрывая интересы безопасности Запада.

В правительстве Австралии уточнили, что запрет вступит в силу, как только это станет практически возможным. Исключения будут предоставляться только в каждом конкретном случае и при наличии соответствующих мер безопасности.

После запрета TikTok в Австралии все члены так называемой сети обмена разведывательными данными Five Eyes, в которую входят Австралия, Канада, США, Британия и Новая Зеландия, запретили использование приложения на правительственных устройствах. Аналогичные запреты объявили Франция, Бельгия и Европейская комиссия.