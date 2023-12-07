Австралия ввела санкции против россиян за отравление оппозиционера Кара-Мурзы: список
Австралия ввела санкции против 13 россиян, которые причастны к отравлению оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Сегодня Австралия ввела целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.
Австралия также ввела целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти человек, включая заместителя российского министра, которые связаны с политически мотивированным арестом, судебным процессом и вынесением приговора господину Кара-Мурзе.
"Те, кто несет ответственность за ужасающие репрессии России против гражданского общества, правозащитников, независимых журналистов, деятелей оппозиции и групп меньшинств, должны быть привлечены к ответственности", - заявила Пенни Вонг.
Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Австралии, под санкции, в частности, попали:
- судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина,
- судья Басманного районного суда Елена Ленская,
- прокурор Борис Локтионов,
- замглавы Минюста Олег Свириденко,
- начальник Главного следственного управления Денис Колесников,
- следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин.
Дело Кара-Мурзы
Журналиста и оппозиционного политика пытались отравить в 2015 и 2017 годах.
Несмотря на начало полномасштабной войны в Украине, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза остался в России. Весной 2022 года он был задержан по обвинению в распространении фейков о российской армии, а затем против него возбудили еще два уголовных дела и предъявили обвинения в государственной измене.
В середине апреля 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. Дело рассматривали в закрытом режиме.
Спустя несколько дней, Великобритания ввела дополнительные санкции против пяти россиян из-за приговора оппозиционеру.
В начале июня ЕС также ввел санкции против девяти россиян, причастных к аресту Кара-Мурзы.
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