Австралія ввела санкції проти Кабаєвої, Патрушева і Путіних

Уряд Австралії включив у свої санкційні списки значну кількість російських політиків, бізнесменів і членів їх сімей, причетних до розв'язування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Австралії.

Під економічні обмеження потрапили 16 осіб, у тому числі глава Мінсільгоспу РФ Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв, а також гімнастка Аліна Кабаєва, бізнесмени Ігор і Михайло Путіни та ін.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанезе до Києва. Австралійський політик запрошення прийняв і може здійснити візит в українську столицю після саміту НАТО.

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