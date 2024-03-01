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Австралия ввела новые санкции против российских чиновников из-за смерти Навального

Фото: Австралия ввела новые санкции против российских чиновников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Австралии ввело новые санкции против российских чиновников, связанных с уголовно-исправительной системой, в связи со политика Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Австралии.

Отмечается, что под экономические ограничения попали еще три человека, связанные с колонией, где умер политик. Уточняется, что санкции приурочены к похоронам Навального, которые должны пройти сегодня, 1 марта.

"Правительство Австралии ввело дополнительные санкции в отношении трех российских чиновников, связанных с колонией, где умер Алексей Навальный", - говорится сообщении МИД Австралии. В сообщении также говорится, что Австралия призывает провести независимое и прозрачное расследование в связи со смертью политика.

Новые санкции затронут замдиректора ФСИН Валерия Бояринева, начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина и начальника ИК-3 в поселке Харп Вадима Калинина.

Санкции Австралии против РФ

Напомним, что Австралия ввела финансовые санкции и запрет на поездки в отношении семи сотрудников российских тюрем после того, как российский оппозиционер Алексей Навальный умер в заключении. Отмечается, что санкции являются частью шагов правительства Австралии по привлечению к ответственности виновных в смерти Навального.

Ранее, 24 февраля Австралия ввела дополнительные целевые финансовые санкции и визовые запреты в отношении 55 человек, а также финансовые ограничения против 37 организаций, связанных с агрессией Кремля. В частности, санкции касаются причастных к депортации Россией украинских детей из временно захваченных интервентами регионов страны.

 

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Российская ФедерацияНавальныйАвстралия