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Австралія ввела кримські санкції проти Росії

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 03:40
Австралія ввела кримські санкції проти Росії Фото: прапор Австралії (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії вирішило ввести санкції проти чотирьох російських компаній і однієї фізособи. Обмежувальні заходи прийняли через будівництво та експлуатацію окупантами залізничної частини кримського мосту.

Про це йдеться на сайті відомства.

Глава міністерства Маріз Пейн зазначила, що обмежувальні заходи встановлені в координації з Канадою, яка днем раніше ввела санкції проти двох громадян і чотирьох компаній з Росії.

"Австралія ввела адресні фінансові санкції та заборону на поїздки проти одного росіянина і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією залізничної частини Кримського мосту", - йдеться в повідомленні.

При цьому в заяві не уточнюється, щодо яких саме компаній були встановлені обмеження.

Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти Росії через отруєння і вирок Олексія Навального. У санкційний список потрапили директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков та ще вісім громадян Росії.

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