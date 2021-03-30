Австралія ввела кримські санкції проти Росії

Глава міністерства Маріз Пейн зазначила, що обмежувальні заходи встановлені в координації з Канадою, яка днем раніше ввела санкції проти двох громадян і чотирьох компаній з Росії.

"Австралія ввела адресні фінансові санкції та заборону на поїздки проти одного росіянина і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією залізничної частини Кримського мосту", - йдеться в повідомленні.

При цьому в заяві не уточнюється, щодо яких саме компаній були встановлені обмеження.