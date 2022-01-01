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Австралія зустріла Новий рік рекордною кількістю заражень на COVID

Автор: Сергій Пишкін

Австралія почала 2022 рік з рекордної кількості випадків зараження коронавірусу. В деяких штатах сьогодні фіксують спалах захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними департаменту охорони здоров’я, в Новому Південному Уельсі, який є найбільш густонаселеним штатом Австралії, та у Вікторії зафіксували рекордну кількість випадків зараження - 22 577 й 7 442 відповідно. За добу у Новому Південному Уельсі загинули чотири людини, а у Вікторії - дев'ять.

Штати Австралії, окрім західної частини країни, зіткнулися зі зростанням випадків зараження після послаблення обмежень.

Водночас лише за тиждень після Різдва в Новому Південному Уельсі кількість заражень зросла майже тричі, госпіталізацій - удвічі, а пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії - з 50% до 79%.

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АвстралияКоронавірус