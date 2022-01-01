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Австралия встретила Новый год рекордным количеством заражений на COVID

Автор: Сергей Пышкин

Австралия начала 2022 год с рекордного количества случаев заражения коронавирусом. В некоторых штатах сегодня фиксируют вспышку заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным департамента здравоохранения, в Новом Южном Уэльсе, который является самым густонаселенным штатом Австралии, и у Виктории зафиксировали рекордное количество случаев заражения - 22 577 и 7 442 соответственно. За сутки в Новом Южном Уэльсе погибли четыре человека, а в Виктории - девять.

Штаты Австралии, кроме западной части страны, столкнулись с ростом случаев заражения после ослабления ограничений.

В то же время только за неделю после Рождества в Новом Южном Уэльсе количество заражений возросло почти в три раза, госпитализаций - два раза, а пациентов в отделениях интенсивной терапии - с 50% до 79%.

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АвстралияКоронавирус