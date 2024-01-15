Австралия отправляет на утилизацию вертолеты, которые запросила Украина, - СМИ

Австралия решила разобрать и утилизировать отставные вертолеты Taipan вместо того, чтобы отправить их в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

В сентябре прошлого года вертолеты MRH-90 австралийской армии были сняты с вооружения на 14 месяцев раньше запланированного срока, после того как за два месяца до этого во время учений в Квинсленде разбились четыре военнослужащих.

Изначально их планировали снять с вооружения в 2037 году, но у этого вертолета европейской разработки были проблемы, которые приводили к "посадке" всего парка в течение многих лет.

Украина подала официальный запрос на поставку MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на то, что у самолета имеются документально подтвержденные проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

Издание отмечает, про правительство Австралии намерено утилизировать 45 вертолетов.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что он "надеется, что все еще есть возможность (передачи вертолетов, - ред.)... потому что мы пока не получили никакого ответа".

На вторичном рынке каждый вертолет стоит около 20 млн долларов.

NH90 Taipan

Двухмоторный многоцелевой военный вертолет среднего размера. NH90 является первым серийным вертолетом, полностью оснащенным электронное управление управлением полетом. Существует два основных варианта: тактический транспортный вертолет (TTH) для использования в армии и военно-морской фрегат-вертолет НАТО (NFH).

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