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Австралія веде переговори про виробництво COVID-вакцин Moderna в країні

Автор: РБК-Україна

Уряд Австралії веде переговори з компанією Moderna про створення вітчизняного виробництва вакцин від коронавірусу в країні. Рішення почати виробництво препаратів в країні відбувається на тлі усвідомлення того, що Австралія занадто залежить від Азії в поставках товарів першої необхідності.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Reuters.

"Виробництво на суші забезпечить надійні і довгострокові поставки вакцин компанії Moderna на основі мРНК від COVID-19, включаючи варіанти, і для можливих майбутніх пандемій", - йдеться в заяві прем'єра.

Вакцини на основі мРНК стимулюють організм виробляти білок, який є частиною вірусу, викликаючи імунну відповідь.

Міністр охорони здоров'я країни Грег Хант заявив, що Moderna - одна з декількох компаній, з якими Австралія веде переговори про виробництво вакцин на внутрішньому ринку.

"Ми сподіваємося, що у нас буде як мінімум одне, а то і кілька виробничих підприємств в Австралії. Я впевнений, що в майбутньому у нас буде виробництво мРНК в Австралії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр торгівлі і туризму Австралії Ден Техан заявив, що Країна відкриється для туристів не раніше 2022 року.

Крім того, в кінці квітня Австралія зупинила авіасполучення з Індією, де зараз вирує новий штам коронавірусу.

Додамо, що Австралія потрапила в рейтинг найбезпечніших і найбільш стійких до коронавірусу країн, який склало американське агентство Bloomberg. Австралія опинилася на третьому рядку рейтингу.

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Новини України АвстралияВакцина від коронавірусупроизводствоКоронавірус