Австралія веде переговори про виробництво COVID-вакцин Moderna в країні

"Виробництво на суші забезпечить надійні і довгострокові поставки вакцин компанії Moderna на основі мРНК від COVID-19, включаючи варіанти, і для можливих майбутніх пандемій", - йдеться в заяві прем'єра.

Вакцини на основі мРНК стимулюють організм виробляти білок, який є частиною вірусу, викликаючи імунну відповідь.

Міністр охорони здоров'я країни Грег Хант заявив, що Moderna - одна з декількох компаній, з якими Австралія веде переговори про виробництво вакцин на внутрішньому ринку.

"Ми сподіваємося, що у нас буде як мінімум одне, а то і кілька виробничих підприємств в Австралії. Я впевнений, що в майбутньому у нас буде виробництво мРНК в Австралії", - заявив він.