Австралія веде переговори про виробництво COVID-вакцин Moderna в країні

Уряд Австралії веде переговори з компанією Moderna про створення вітчизняного виробництва вакцин від коронавірусу в країні. Рішення почати виробництво препаратів в країні відбувається на тлі усвідомлення того, що Австралія занадто залежить від Азії в поставках товарів першої необхідності.
Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Reuters.
"Виробництво на суші забезпечить надійні і довгострокові поставки вакцин компанії Moderna на основі мРНК від COVID-19, включаючи варіанти, і для можливих майбутніх пандемій", - йдеться в заяві прем'єра.
Вакцини на основі мРНК стимулюють організм виробляти білок, який є частиною вірусу, викликаючи імунну відповідь.
Міністр охорони здоров'я країни Грег Хант заявив, що Moderna - одна з декількох компаній, з якими Австралія веде переговори про виробництво вакцин на внутрішньому ринку.
"Ми сподіваємося, що у нас буде як мінімум одне, а то і кілька виробничих підприємств в Австралії. Я впевнений, що в майбутньому у нас буде виробництво мРНК в Австралії", - заявив він.
Нагадаємо, раніше міністр торгівлі і туризму Австралії Ден Техан заявив, що Країна відкриється для туристів не раніше 2022 року.
Крім того, в кінці квітня Австралія зупинила авіасполучення з Індією, де зараз вирує новий штам коронавірусу.
Додамо, що Австралія потрапила в рейтинг найбезпечніших і найбільш стійких до коронавірусу країн, який склало американське агентство Bloomberg. Австралія опинилася на третьому рядку рейтингу.