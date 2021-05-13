Австралия ведет переговоры о производстве COVID-вакцин Moderna в стране

"Производство на суше обеспечит надежные и долгосрочные поставки вакцин компании Moderna на основе мРНК от COVID-19, включая варианты, и для возможных будущих пандемий", - говорится в заявлении премьера.

Вакцины на основе мРНК стимулируют организм вырабатывать белок, который является частью вируса, вызывая иммунный ответ.

Министр здравоохранения страні Грег Хант заявил, что Moderna - одна из нескольких компаний, с которыми Австралия ведет переговоры о производстве вакцин на внутреннем рынке.

"Мы надеемся, что у нас будет как минимум одно, а то и несколько производственных предприятий в Австралии. Я уверен, что в будущем у нас будет производство мРНК в Австралии", - заявил он.