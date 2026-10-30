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Австралия рассматривает американскую версию "Железного купола" для военных баз, - СМИ

09:28 30.10.2026 Пт
3 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: MRIC - американская версия "Железного купола" (Пентагон)

Минобороны Австралии спросило у Вашингтона цены и сроки поставки американской версии "Железного купола" для защиты баз и военных от дальнобойного оружия Китая. Система может стать основой первого в стране наземного щита против баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Australian.

Что известно о планах Австралии

Согласно тендерной документации, Минобороны запросило цены и графики поставки системы Medium Range Intercept Capability (MRIC) Корпуса морской пехоты США. Она использует американские варианты израильской пусковой установки и ракет. Вместе с ним рассматривают американскую Patriot и наземную адаптацию платформы Aegis ВМС США.

Заявки также ожидают от норвежской Kongsberg и южнокорейской Hanwha. Израильская Rafael, производящая "Железный купол" и David's Sling, может подать прямое предложение.

Тендер на проект LAND 6504 был оглашен 13 октября. Минобороны хочет выбрать "проверенную" готовую систему до конца 2027 года и провести боевую стрельбу во время учения Talisman Sabre в 2029 году. Победитель должен также интегрировать радары государственной CEA Technologies. По оценке издания это может повысить риски проекта.

Первоначальную способность в ведомстве хотят получить в начале 2030-х, а полная готовность запланирована на середину десятилетия. Бюджет проекта – до 10 млрд австралийских долларов. Однако в апреле, когда обнародовали инвестиционную программу Минобороны на 2026 год, было одобрено только 210 миллионов.

Система будет защищать военные базы и развернутые войска, а не все население, в отличие от "Железного купола", прикрывающего израильские города.

Какие риски и ограничения

Издание отмечает, что MRIC, уже развернутую с морской пехотой США в Окинаве, стреляет ракетой SkyHunter. Это американская версия перехватчика Tamir, выпускаемая совместным предприятием Raytheon и Rafael в Арканзасе. Каждая прицепная пусковая установка несет 20 ракет с дальностью около 70 км.

Систему проектировали прежде всего против крылатых ракет и дронов, а не против баллистических ракет, которые Минобороны Австралии хочет уничтожать на завершающем этапе полета.

Patriot имеет лучшие результаты против баллистических целей, в частности, против российского гиперзвукового "Кинжала" в Украине, и, вероятно, является приоритетом для австралийской армии. Однако один перехватчик стоит около 4 млн долларов США, а запасы США истощила война с Ираном. Конгрессная исследовательская служба США предупреждала о возможных отменах иностранных военных продаж из-за трудностей с пополнением запасов.

Lockheed Martin Australia, создающая систему управления боем для нового щита, в июне выпустила ракету SM-2 по прицепной установке через систему Aegis и австралийский радар CEA.

Срок реализации проекта подверг критике бывший заместитель секретаря Минобороны Питер Дженнингс. Он назвал график "оборонительной страной фантазий". По его словам, "средняя дальность - это не только ракеты, но и сама закупка".

Издание также указывает, что решение рассматривать систему на основе израильской технологии может повлечь за собой критику со стороны Зеленых и левого крыла Лейбористской партии. Они призывают правительство Альбаниза разорвать оборонные связи с Израилем из-за войны в Газе.

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Австралия рассматривает ракеты, производство которых в США недавно развернули за собой. В начале октября США передали Израилю первую полностью американскую ракету-перехватчик Tamir, собранную на заводе Raytheon-Rafael в Арканзасе. О передаче объявили 7 октября. Этот завод должен производить и SkyHunter для программы MRIC Корпуса морской пехоты США.

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