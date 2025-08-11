Австралия планирует в сентябре признать Палестинское государство

"Решение о двух государствах - это лучшая надежда человечества разорвать цикл насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Секторе Газа", - сказав премьер журналистам после заседания Кабмина.

Bloomberg отмечает, что признание дает легитимность делу создания палестинского государства и позволит Австралии присоединиться к Франции, Великобритании и Канаде.

США в свою очередь до сих пор выступали против признания палестинского государства вне мирной сделки с Израилем.

До заявления Альбанезе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал планы Австралии по признаю позорными.

В то же время Альбанезе и его новозеландский коллега Кристофер Люксон предупредили, что Израиль рискует нарушить международное право. Они призвали Иерусалим пересмотреть военную кампанию против опорных пунктов ХАМАС в Секторе Газа.

"Наше правительство ясно дало понять, что террористы ХАМАС не могут играть никакой роли в будущем палестинском государстве. Это одно из обязательств, которые Австралия добивалась и получила от президента Аббаса и Палестинской администрации", - заявил премьер Австралии.

Наступление на Газу

Отметим, что в пятницу правительство Нетаньяху утвердило план наступления на город Газа после того, как в июле переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

До этого израильские войска обходили этот район, опасаясь, что заложники, которых предположительно там удерживают, могут быть ранены или потеряны в ходе боевых действий. Существует предположение, что еще около 20 заложников живи.