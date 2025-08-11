Австралия планирует в сентябре признать Палестинское государство

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в сентябре на саммите ООН его страна планирует официально признать Палестинское государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Решение о двух государствах - это лучшая надежда человечества разорвать цикл насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Секторе Газа", - сказав премьер журналистам после заседания Кабмина.
Bloomberg отмечает, что признание дает легитимность делу создания палестинского государства и позволит Австралии присоединиться к Франции, Великобритании и Канаде.
США в свою очередь до сих пор выступали против признания палестинского государства вне мирной сделки с Израилем.
До заявления Альбанезе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал планы Австралии по признаю позорными.
В то же время Альбанезе и его новозеландский коллега Кристофер Люксон предупредили, что Израиль рискует нарушить международное право. Они призвали Иерусалим пересмотреть военную кампанию против опорных пунктов ХАМАС в Секторе Газа.
"Наше правительство ясно дало понять, что террористы ХАМАС не могут играть никакой роли в будущем палестинском государстве. Это одно из обязательств, которые Австралия добивалась и получила от президента Аббаса и Палестинской администрации", - заявил премьер Австралии.
Отметим, что в пятницу правительство Нетаньяху утвердило план наступления на город Газа после того, как в июле переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.
До этого израильские войска обходили этот район, опасаясь, что заложники, которых предположительно там удерживают, могут быть ранены или потеряны в ходе боевых действий. Существует предположение, что еще около 20 заложников живи.
Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Он отметил, что переговоры с группировкой сорвались в тот день, когда Макрон анонсировал решение о признании Палестинского государства.
Кроме того, после этого подключились другие страны заявив, что "если до сентября" не будет прекращения огня, то "мы признаем Палестинское государство".