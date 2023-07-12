Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster

Зеленский на полях саммита НАТО провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. После встречи глава государства заявил, что Австралия предоставляет Украине новый пакет помощи.

"Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча", - написал президент.

Помощь Австралии для Украины

В преддверии саммита НАТО премьер Австралии анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 73,5 млн долларов. По его словам, он включает 70 бронированных машин, грузовики, прицепы и машины специального назначения.

Стоит отметить, что ранее Австралия уже предоставила Украине десятки единиц БТР Bushmaster, а также другое оборудование и боеприпасы.

С кем встретился Зеленский на саммите НАТО

Напомним, сегодня в Вильнюсе проходит второй день саммита стран НАТО. На нем также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, во второй день саммита, Зеленский провел ряд встреч с лидерами стран Альянса. В частности, он провел переговоры с премьером Великобритании, Канады, канцлером Германии.

Также планируется встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

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