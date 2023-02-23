Австралия передаст Украине беспилотники и введет новые санкции против РФ

Федеральное правительство передаст Украине беспилотные воздушные системы на сумму 33 миллиона долларов.

"Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России", - говорится в заявлении министра обороны Ричарда Марлеса.

На сегодня Австралия предоставила военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы.

"Австралия вводит дополнительные санкции против лиц в российском правительстве, тех, кто помогает продолжать эту войну, тех, кто финансирует эту войну, и распространяющих неправду для оправдания этой войны", - заявила министр иностранных дел Пенни Вонг.

Министр заявила, что санкционный режим Австралии против РФ является самым большим и это отражает поддержку народа Украины и основных норм суверенитета и территориальной целостности.