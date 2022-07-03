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Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Австралії

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Україна, Неділя 03 липня 2022 18:51
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Австралії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом, яки сьогодні з робочим візитом перебуває в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.

Це перший візит керівника австралійського уряду в Київ за всю історію відносин двох держав.

"Ми цінуємо та вдячні за вашу присутність тут з нами в цей час - час війни Росії проти українського народу", - написав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз вже встиг відвідати Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Раніше президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанізе до Києва.

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Володимир Зеленський
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