Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Австралії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом, яки сьогодні з робочим візитом перебуває в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського .

Це перший візит керівника австралійського уряду в Київ за всю історію відносин двох держав.

"Ми цінуємо та вдячні за вашу присутність тут з нами в цей час - час війни Росії проти українського народу", - написав Зеленський.