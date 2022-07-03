Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Австралії
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом, яки сьогодні з робочим візитом перебуває в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.
Це перший візит керівника австралійського уряду в Київ за всю історію відносин двох держав.
"Ми цінуємо та вдячні за вашу присутність тут з нами в цей час - час війни Росії проти українського народу", - написав Зеленський.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз вже встиг відвідати Бучу, Гостомель та Ірпінь.
Раніше президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанізе до Києва.