Військова підтримка і санкції проти РФ: Австралія оголосила про нову допомогу Україні

Влада Австралії виділить Україні додаткову військову допомогу на суму 21 млн австралійських доларів (15,5 млн доларів). Також вводиться заборона на експорт в Росію глинозему і алюмінієвих руд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Австралії.

Таким чином, обсяг наданої Києву військової допомоги складе 91 млн австралійських доларів (понад 67 млн доларів). Пакет допомоги передбачає виділення матеріальних засобів із запасів Сил оборони Австралії.

Також Канберра виділить 30 млн австралійських доларів (близько 22 млн доларів) на гуманітарну допомогу цивільному населенню України, насамперед жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам, повідомляє МЗС країни. Загальний обсяг виділеної Україні гуманітарної допомоги складе 65 млн австралійських доларів (близько 48 млн доларів).

Канберра зазначає, що нові санкції обмежать можливості Росії з виробництва алюмінію - критично важливого експорту для країни. Стверджується, що потреби Росії в глиноземі на 20% забезпечуються постачанням з Австралії.

В цілому Канберра ввела 476 антиросійських санкцій: проти 443 фізосіб і 33 Організацій. Обмеження введені відносно президента Володимира Путіна, ЦБ, РФПІ, Збройних сил РФ, політичних і військових діячів і проти інших росіян.