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В Автралії зафіксували рекордну спеку: температура сягнула майже +50

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 22:02
В Автралії зафіксували рекордну спеку: температура сягнула майже +50
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від спеки в деяких регіонах країни навіть плавиться асфальт

Температура повітря у південній Австралії у четвер, 24 січня, перевищила 49 градусів за Цельсієм та досягла рекордного рівня. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на DW.

Згідно з інформацією Метеорологічного бюро, на північ від міста Аделаїда температура становить 49,1 градуса, а в самому місті - 46,6 градуса, що перевищило рекордний показник 1939 року.

Окрім того, власні температурні рекорди побиті вже в 13 містах в південній Австралії.

У деяких штатах очікується, що до кінця дня температура сягне 50 градусів.

В свою чергу державні органи охорони здоров'я повідомили, що за останню добу медичну допомогу через перегрівання отримали 44 людини. 

Від спеки в деяких регіонах країни навіть плавиться асфальт.

Через спеку були скасовані деякі маршрути автобусів, пасажири користуються трамваями або потягами. Тисячі людей перечікують рекордну спеку на пляжах та у торгових центрах. У деяких місцях людям роздають безкоштовне пиво.

Нагадаємо, у серпні 2018 року в Японії в результаті теплових ударів загинули 6 осіб, ще понад 7 тисяч були госпіталізовані.

Раніше вчені Університету Монаша в Мельбурні (Австралія) прийшли до висновку, що число загиблих від спеки до 2080 року може зрости в Австралії, Європі і США, якщо населення не пристосується до антропогенному зміни клімату.

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