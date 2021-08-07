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В Австралії спалах "Дельти": людей просять не виходити з домівок

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 серпня в Австралії зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта". За добу виявили 361 випадок зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, інфікування виявили в найбільш густонаселених штатах країни - Новий Південний Уельс, Вікторія і Квінсленд.

Зокрема, було зареєстровано 5 летальних випадків від COVID-19, що є рекордним добовим показником у країні від початку цього року.

Місцева влада закликає людей дотримуватися правил карантину та залишатися вдома.

Зазначено, що громадянам дозволено виходити з домівок тільки для покупок, догляду за хворими, вакцинації чи прогулянок на вулиці (жителям Австралії дозволені прогулянки на відкритому повітрі у межах 2 годин на добу).

За останніми даними у Австралії від початку пандемії коронавірусу зареєстрували понад 36 тисяч заражень COVID-19 і 937 летальних випадків. Тільки 20% дорослого населення у країні повністю вакциновані

Нагадаємо, в Сіднеї військові здійснюють контроль за дотриманням громадянами самоізоляції.

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АвстралияКарантинКоронавірус "Дельта"