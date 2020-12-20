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В Австралії посилили карантин. Сідней ізольований

Автор: РБК-Україна

Густонаселене місто Австралії Сідней став ще більш ізольованим від решти частини країни після того, як Штати закрили кордони і ввели обмежувальні заходи для його жителів. Таке рішення було ухвалене через те, що в Сіднеї зростає кількість хворих коронавірусом.

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Про це повідомляє Reuters.

Сусідні штати Вікторія і Квінсленд заборонили людям прибувати з Сіднея з понеділка, 21 грудня.

Штат Південна Австралія ввів 14-денний карантин для прибулих в Сідней і заборонив мандрівникам залишати постраждалі передмістя.

У свою чергу штат Західна Австралія ввів жорстке закриття кордонів. Близько чверті мільйона осіб в передмісті Сіднея на північному узбережжі, де стався спалах, були поміщені в сувору ізоляцію до Різдва.

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Гледіс Бережиклян заявила, що громадські збори у всьому Сіднеї будуть обмежені, а домашні зібрання громадянам слід обмежити до десяти осіб.

Нагадаємо, на початку листопада в Австралії не було зареєстровано нових випадків зараження COVID-19. У зв'язку з цим влада ослабила карантин.

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