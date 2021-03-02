В Австралії через негоду понад 40 тисяч будинків залишилися без світла

Як повідомляється, циклон обрушився на північно-східне узбережжя континенту на північ від Кернса в 05:00 за місцевим часом (21:00 1 березня за Києвом). Через шквальний вітер та опади у районі було повалено дерева та пошкоджено лінії електропередачі.

Крім того, негода зруйнувала кілька будинків в передмістях Таунсвілла. Понад 40 тисяч будинків залишилися без світла. Прибережні селища Лусінда, Галіфакс, Макнад і Корделія, розташовані біля річки Херберт, виявилися відрізані від основних автомагістралей і доріг через паводки та повені.

Жителям міст, розташованих на східному узбережжі між мисом Флеттері та містом Іннісфейл (250 км на північ від Таунсвілла), наказано бути готовими до евакуації.

Наголошується, що швидкість поривів вітру в прибережних районах досягає 38 м/с, а обсяг опадів перевищує 250 мм. Очікується, що в найближчі два дні циклон збереже свою силу і продовжить рух на північ уздовж східного узбережжя Австралії.

Фото: негода в Австралії (twitter.com 7NewsCairns)