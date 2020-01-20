На Австралію після бурі обрушився град

Сильний град обрушився на деякі райони на південному сході Австралії. Про це повідомляє 7News.

Наголошується, що град розміром з м'яч для гольфу розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев у штаті Новий Південний Уельс і в Австралійській столичній території. Негода, зокрема, торкнулася Канберри і інших великих міст.

В австралійських екстрених службах за добу отримали понад 1,5 тис. викликів, близько 1 тис. з них були пов'язані з пошкодженням будівель через розгул стихії.

Менш ніж за добу до цього на штат Новий Південний Уельс обрушилася піщана буря. Клуби піску і пилу підіймалися на висоту десяти поверхів. Під час бурі швидкість поривів вітру досягала 100 км/год.

Між тим, у штатах Вікторія, Південна Австралія, Тасманія і південних частинах Нового Південного Уельсу продовжують бушувати природні пожежі, які вже завдали значної шкоди.

Раніше повідомлялося, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж.

Відзначимо, в результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.