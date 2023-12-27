Авиаудары США в Ираке должны были сдержать Иран и боевиков от атак, - Байден

"Эти удары имели целью снизить и сорвать текущую серию нападений на Соединенные Штаты и наших партнеров, а также сдержать Иран и поддерживаемые Ираном группы ополчения от проведения или поддержки последующих атак на персонал и объекты Соединенных Штатов", - сказал он в среду своем обращении к высшему руководству Конгресса.

Американский президент подчеркнул, что Штаты готовы принять "дальнейшие меры, если это необходимо и целесообразно, чтобы устранить дальнейшие угрозы или нападения".

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 25 декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке.

Тогда в результате дроновой атаки связывающих с Ираком боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке

Это столкновение произошло на фоне продолжающейся войны Израиля с группировкой ХАМАС в Секторе Газа и эскалации в регионе. Напомним, что объединенные с Ираном группировки в Ираке и Сирии выступают против кампании ЦАХАЛ в палестинском анклаве и возлагают ответственность на Штаты за их поддержку израильской стороны.

Американские военные заявили, что в результате ударов в Ираке, вероятно, были убиты "несколько боевиков "Катаиб Хезболла"" и уничтожены объекты, которые использовали группировку.

Ранее сообщалось, что в декабре ливанская группировка "Хезболла" пообещала усилить атаки на военные базы США на Ближнем Востоке.