Авиаудары и пехота вместо танков. РФ давит на линии границы Харьковщины и Сумщины, - ГПСУ

Украинские пограничники фиксируют усиление атак со стороны России на Сумском и Харьковском направлениях, однако противник до сих пор не применяет бронированную технику.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Российские войска продолжают попытки прорыва украинской границы, в частности в районах Харьковской и Сумской областей.

По его словам, враг активно использует авиацию для нанесения ударов по приграничным районам, однако не рискует задействовать тяжелую бронетехнику.

Наиболее напряженной остается ситуация на Волчанском направлении и в районе населенного пункта Строевка Харьковской области.

"Враг не прекращает попыток продвинуться вглубь территории нашего государства, применяет пехотные группы", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что российская армия избегает использования бронетехники как на Харьковском, так и на Сумском направлениях, осознавая высокие риски ее уничтожения.

Также, по его словам, не исключено, что техники не хватает, или ее хранят для других операций.

"Штурмов с помощью колонн бронированной техники по линии границы пока не наблюдается", - добавил спикер.

Сейчас ситуация остается напряженной. Вооруженные силы Украины и пограничные подразделения продолжают держать оборону.