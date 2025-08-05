ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Авиаудары и пехота вместо танков. РФ давит на линии границы Харьковщины и Сумщины, - ГПСУ

Вторник 05 августа 2025 12:06
UA EN RU
Авиаудары и пехота вместо танков. РФ давит на линии границы Харьковщины и Сумщины, - ГПСУ Фото: Россия усилила давление на границе Харьковщины и Сумщины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские пограничники фиксируют усиление атак со стороны России на Сумском и Харьковском направлениях, однако противник до сих пор не применяет бронированную технику.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Российские войска продолжают попытки прорыва украинской границы, в частности в районах Харьковской и Сумской областей.

По его словам, враг активно использует авиацию для нанесения ударов по приграничным районам, однако не рискует задействовать тяжелую бронетехнику.

Наиболее напряженной остается ситуация на Волчанском направлении и в районе населенного пункта Строевка Харьковской области.

"Враг не прекращает попыток продвинуться вглубь территории нашего государства, применяет пехотные группы", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что российская армия избегает использования бронетехники как на Харьковском, так и на Сумском направлениях, осознавая высокие риски ее уничтожения.

Также, по его словам, не исключено, что техники не хватает, или ее хранят для других операций.

"Штурмов с помощью колонн бронированной техники по линии границы пока не наблюдается", - добавил спикер.

Сейчас ситуация остается напряженной. Вооруженные силы Украины и пограничные подразделения продолжают держать оборону.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 августа, на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение.

Российские войска нарастили интенсивность атак по всей линии соприкосновения, в частности используя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, а также радиолокационную станцию и важный объект оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому