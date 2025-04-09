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Авиаудары, артобстрелы и штурмы на 10 направлениях: Генштаб описал ситуацию на фронте

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 9 апреля произошло 54 боевых столкновения. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник проводит одно наступательное действие в районе Волчанска. Сейчас продолжается бой.

На Купянском направлении враг совершил одно штурмовое действие неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 10 раз вблизи населенных пунктов Сергеевка, Новое, Колодязи и в направлениях Грековки и Новомихайловки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки и Верхнекаменского, еще одна атака продолжается до сих пор.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал неподалеку Торецка и Щербиновки. В настоящее время все боестолкновения завершены.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка и Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили девять атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг один раз атаковал в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник совершил пять атак в районе Новоселки и в направлении Шевченко, две атаки еще продолжаются. Кроме того, враг нанес авиационный удар по Гуляйполю неуправляемыми ракетами.

На Ореховском направлении наши защитники отражали четыре вражеских штурма в районе Степного и Щербаков, два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 33 авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 58 управляемых авиационных бомб и осуществил 154 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 927 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1270 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.

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