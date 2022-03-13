Авіаудар по Святогірській Лаврі. Як виглядає обстріляна святиня

Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті в приміщеннях монастиря були пошкоджені всі вікна і двері

Також Поліція надала два евакуаційні автобуси, які доставлять громадян на залізничну станцію в Краматорську.

Співробітники поліції задокументували факт військового злочину, забезпечили охорону місця і задокументували наслідки авіаудару. Крім того було організовано підвіз необхідних речей і продукти.

Кілька людей в результаті вибуху отримали поранення. Постраждалі були направлені госпіталь, для надання медичної допомоги.

Евакуйовані люди і послушники Святогірської Лаври в притулок (фото: t.me/u_now)

На момент обстрілу в приміщеннях перебувала тисяча евакуйованих людей з Харківської області, 200 з яких – діти.

Авіабомба вибухнула біля мосту, який розташований біля входу в Лавру. Внаслідок удару в приміщеннях Святогірської Лаври вибуховою хвилею були пошкоджені всі вікна і двері.

"Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держприкордонслужби.

Напередодні вночі ворожі війська завдали авіаудару по чоловічому монастирю Свято-Успенської Святогірської Лаври, яка знаходиться в Донецькій області.

У суботу, 13 березня, російські окупанти продовжили обстріли в Україні.

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