Авіаудар по Святогірській Лаврі. Як виглядає обстріляна святиня

Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті в приміщеннях монастиря були пошкоджені всі вікна і двері
РБК-Україна показує кадри з місця подій
У суботу, 13 березня, російські окупанти продовжили обстріли в Україні.
Напередодні вночі ворожі війська завдали авіаудару по чоловічому монастирю Свято-Успенської Святогірської Лаври, яка знаходиться в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держприкордонслужби.
"Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Авіабомба вибухнула біля мосту, який розташований біля входу в Лавру. Внаслідок удару в приміщеннях Святогірської Лаври вибуховою хвилею були пошкоджені всі вікна і двері.
На момент обстрілу в приміщеннях перебувала тисяча евакуйованих людей з Харківської області, 200 з яких – діти.
Кілька людей в результаті вибуху отримали поранення. Постраждалі були направлені госпіталь, для надання медичної допомоги.
Співробітники поліції задокументували факт військового злочину, забезпечили охорону місця і задокументували наслідки авіаудару. Крім того було організовано підвіз необхідних речей і продукти.
Також Поліція надала два евакуаційні автобуси, які доставлять громадян на залізничну станцію в Краматорську.
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