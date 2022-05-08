ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: пожежу ліквідовано, виявлено тіла 2 загиблих

Новость на русском →
Білогорівка, Неділя 08 травня 2022 00:16
Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: пожежу ліквідовано, виявлено тіла 2 загиблих Фото: наслідки бомбардування російськими військами школи в Білогорівці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

В результаті російського авіаудару по школі в селі Білогорівка Луганської області 7 травня загинули щонайменше дві людини. Пожежу в будівлі вже ліквідували, роботи з розбору завалів зараз тимчасово зупинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"7 травня о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в будівлю школи з подальшим загоранням на площі близько 300 м кв.", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Зазначається, що пожежу було ліквідовано о 20:12, і підрозділи ДСНС врятували 2 людини.

"Рятувальниками проведено розбір завалів. На даний час роботи з розбирання завалів призупинено. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється", - розповіли надзвичайники.

Продовження робіт з розбору завалів продовжаться в неділю, 8 травня.

Нагадаємо, що за даними Луганської обласної військової адміністрації, в момент вибуху в будівлі знаходилося близько 100 людей.

Раніше повідомлялося, що 7 травня російські окупанти у Луганській області обстріляли лікарню, хімічний завод і десятки житлових будинків. За добу пошкоджено або зруйновано 36 будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ ДСНС школа Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо